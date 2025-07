Michele Bonomini pubblica Sarcastico | sesto album per il cantautore veronese

Michele Bonomini E’ disponibile dal 23 luglio 2025 il nuovo album del cantautore veronese Michele Bonomini, il sesto della sua produzione, che arriva a circa un anno di distanza dal precedente “Nessuna meta dove andare” e si presenta con il titolo di Sarcastico. Abbiamo interloquito con l’artista riguardo questo suo nuovo lavoro, chiedendo com’è nato il progetto. Ci risponde Bonomini: «È nato semplicemente dalla volontà di farlo, mettermi lì con il pensiero per buttare giù dei testi. Qualcosa che sfiorasse la recente globalizzazione dei social. Sono arrivati degli appunti ironici, da lì qualche melodia. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com © Atomheartmagazine.com - Michele Bonomini pubblica “Sarcastico”: sesto album per il cantautore veronese

In questa notizia si parla di: michele - bonomini - sarcastico - sesto

Michele Bonomini: Sarcastico | DISCO; Mandolin’ Brothers country roots band; Michelangelo Giordano. Biografia e storia del cantautore.

Michele Bonomini: "Esclusi" recensione - Arriva in punta di piedi, all'inizio di questo anno, il nuovo brano inedito di Michele Bonomini: prende il titolo, eloquente, di "Esclusi" il singolo disponibile dal 5 gennaio su etichetta Pusk ... Lo riporta rockit.it

Michele Bonomini - Nella mente testo lyric - La canzone Nella mente si trova nell'album In dialogo et luce uscito nel 2023 per bandcamp, Pusk Records. Riporta rockit.it