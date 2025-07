Mia Martini e il grande amore per Ivano Fossati | Era molto geloso e non voleva un figlio da me

Per sua natura estremamente riservata, furono pochi gli amori di Mia Martini vissuti sotto i riflettori. La relazione più nota è di certo quella con Ivano Fossati. I due si conobbero nel 1977. Si amarono, collaborarono, si detestarono e si dissero addio nel 1983. Mia Martini parlò della fine di questa relazione in un’intervista rilasciata nel 1990 a Ivana Zomparelli per il magazine ‘Noi donne’. Descrisse un sentimento soffocato dalla gelosia e la sua difficoltà a credere fino in fondo all’amore di un uomo che, a suo dire, si sarebbe rifiutato di renderla madre: “Intanto era iniziato, su basi sanguinolente e catastrofiche il rapporto con Ivano Fossati. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Mia Martini e il grande amore per Ivano Fossati: “Era molto geloso e non voleva un figlio da me”

In questa notizia si parla di: martini - ivano - fossati - amore

