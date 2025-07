Mi ha picchiata perché tifavo Napoli | l' incubo di una donna chiesto l' arresto per il marito

C'è una fede, quella per il Napoli, che non dovrebbe mai diventare un capo d'accusa. Eppure, è proprio quello che è successo a una donna di 55 anni di Rivoli, costretta a subire la violenza brutale del marito, un brigadiere dell'Arma, per la sua passione azzurra. Una storia di maltrattamenti agghiacciante, emersa in un'aula di tribunale, dove ora l'accusa ha chiesto una condanna esemplare. La sua unica colpa? Aver sperato che il Napoli vincesse contro la Juventus. Una frase che ha trasformato il salotto di casa in un inferno. La moglie picchiata selvaggiamente durante Juventus-Napoli per aver tifato azzurro. 🔗 Leggi su Napolissimo.it © Napolissimo.it - "Mi ha picchiata perché tifavo Napoli": l'incubo di una donna, chiesto l'arresto per il marito

