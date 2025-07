Mi dimetto Il sindaco di Taranto assediato in Comune poi la clamorosa decisione | caos totale

Il sindaco di Taranto, Piero Bitetti, ha annunciato le proprie dimissioni nella serata di lunedì 28 luglio, parlando di una grave “inagibilitĂ politica” che non gli permette piĂą di governare con serenitĂ . La scelta è maturata dopo un confronto molto teso con alcune associazioni ambientaliste, chiamate a discutere dell’ accordo di programma sull’ex Ilva. L’incontro si è protratto oltre l’orario previsto, in un clima teso e acceso. Bitetti, una volta terminato il confronto diretto, ha deciso di lasciare che alcuni assessori continuassero i lavori, mentre lui ha tentato di lasciare Palazzo di CittĂ . 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Mi dimetto”. Il sindaco di Taranto assediato in Comune, poi la clamorosa decisione: caos totale

Rinviati i funerali di Giancarlo Cito L'ex sindaco di Taranto è morto domenica notte, le esequie erano in programma oggi pomeriggio - I funerali di Giancarlo Cito erano in programma oggi alle 16,30. Ieri a tarda sera tramite social network Mario Cito, figlio dell’ex sindaco di Taranto, ha comunicato il rinvio “per motivi indipendenti dalla nostra volontà .

Morto Giancarlo Cito, ex sindaco di Taranto e deputato: il proto-populista tra condanne, tv e insulti - Un politico, uno che flirtava con i clan, sindaco e deputato, un telepredicatore e precursore. Quante sfaccettature ha avuto la vita di Giancarlo Cito, morto a 79 anni nella sua Taranto ormai lontano dalle luci della televisione, che gli aveva regalato la prima e l’ultima ribalta, e ridotto in un angolo nei salotti politici della città che aveva prima denunciato e poi guidato negli anni in cui aveva amministrava il capoluogo jonico per poi rappresentarlo in Parlamento.

Taranto, assedio degli ambientalisti contro l’ex Ilva. Momenti di tensione in municipio: il sindaco si dimette - Piero Bitetti è stato avvicinato da un gruppo di attivisti contrari al progetto di decarbonizzazione delle ex acciaierie, proposto dal governo e del vertice al Mimit ... Riporta quotidiano.net

Contestato e "assediato" da associazioni, sindaco di Taranto si dimette - Il sindaco di Taranto Piero Bitetti, a capo di una coalizione di centrosinistra, ha rassegnato le dimissioni dopo essere stato contestato da cittadini e associazioni all’esterno di Palazzo di città do ... Come scrive gazzettadiparma.it