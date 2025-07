MFE rilancia sull’offerta per ProSiebenSat1

MediaForEurope aumenta la proposta per ProSiebenSat.1 a 8,62 euro per azione. L’obiettivo è creare un grande gruppo media paneuropeo, con sinergie su pubblicità, tecnologia e governance, mantenendo identità locali e indipendenza editoriale. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - MFE rilancia sull’offerta per ProSiebenSat.1

Prosiebensat, Ppf sfida Mfe e rilancia Opa a €7 per azione per salire al 29,99%, attesa mossa del gruppo di Berlusconi; titolo vola a Francoforte (+18%) - La competizione per il controllo di Prosiebensat si intensifica: il gruppo ceco Ppf lancia un’Opa da €7 per azione, puntando al 29,99% del capitale e superando l’offerta di Mfe a €5,74; il board accoglie positivamente la proposta, ritenendola allineata alla strategia a lungo termine Prosieben

