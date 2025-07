Mfe alza offerta su Prosieben4,48 euro cash e 1,3 azioni A

Mfe alza i il corrispettivo dell'offerta pubblica di acquisto volontaria per Prosieben a 4,48 euro in denaro (immutato) ed una componente in natura pari a 1,3 azioni MFE A. Il periodo di adesione continuerà a scadere il 13 agosto, alle ore 24:00 (ora locale di Francoforte sul Meno)alle ore 18:00 (ora locale di New York), salvo ulteriori proroghe. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Mfe alza offerta su Prosieben,4,48 euro cash e 1,3 azioni A

