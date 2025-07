MFE alza l’offerta per ProSiebenSat di €4,48 per azione; Berlusconi | Proposta industriale serve un gruppo europeo forte

MFE ha alzato l’offerta pubblica di acquisto sul gruppo tedesco Prosienbensat; le adesioni, a eccezioni di nuove proroghe, scadranno il 13 agosto 2025 MFE (MediaForEurope) ha alzato l’offerta pubblica di acquisto sul gruppo tedesco Prosienbensat; €4,48 in denaro (immutato) e 1,3 azioni MFE A. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - MFE alza l’offerta per ProSiebenSat di €4,48 per azione; Berlusconi: “Proposta industriale, serve un gruppo europeo forte”

