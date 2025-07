Mezzi pubblici a Milano | che orari seguiranno ad agosto? La guida completa

Milano, 28 luglio 2025 – Entriamo nella fase più calda dell'estate, se non dal punto di vista meteo da quello delle presenze (ridotte) in città . Atm ha disposto un piano di revisione degli orari che – parola dell'azienda – dovrebbe essere meno impattante rispetto agli anni passati, date anche le interruzioni per lavori su tutta la rete, a partire da quella lungo la linea 2, con la chiusura delle stazioni Moscova e Lanza. Metropolitane. Bus e filobus urbani. Tram. Linee interurbane. Bus notturni. Fine settimana di Ferragosto. Metropolitane. Quest'anno le linee metropolitane sono potenziate rispetto al normale orario estivo, con treni più frequenti per aggirare l'interruzione della M2 tra Cadorna e Garibaldi.

