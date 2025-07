Metro di Roma | migliora l' accesso a scale mobili e ascensori ma al centro fermate off limits per disabili

Nelle stazioni metro di Roma migliora l’accessibilità di ascensori e scale mobili, tranne nelle fermate della linea A che portano al centro: Spagna, Barberini, Repubblica, Vittorio Emanuele che risultano “strutturalmente inaccessibili” per i disabili. È il dato che emerge dal monitoraggio. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Roma, migliora l’accessibilità in metro ma restano nodi su ascensori e scale mobili; Agenzia controllo e qualità servizi pubblici locali Roma: migliora accessibilità ma restano criticità su impianti traslazione in metro; Furio Camillo: la metro riapre, ma senza scala mobile. Atac: Colpa di un blackout.

Roma, migliora l’accessibilità in metro ma restano nodi su ascensori e scale mobili - Il monitoraggio ACoS: impianti più efficienti ma ancora 4 stazioni inaccessibili e criticità sulla linea B. Riporta telenord.it

Agenzia controllo e qualità servizi pubblici locali Roma: migliora accessibilità ma restano criticità su impianti traslazione in metro - (FERPRESS) – Roma, 25 LUG – Nel mese di aprile 2025, l’Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali di Roma Capitale (ACoS) ha svolto un monitoraggio indipendente su presidio e im ... Scrive ferpress.it