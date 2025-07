Meteo le previsioni delle temperature di inizio agosto 2025

Sarà un inizio di agosto decisamente distante da quanto vissuto fra la fine di giugno e le settimane di luglio. Almeno dal punto di vista meteo. L’estate infatti sarà in ginocchio proprio nei primi giorni del mese, soprattutto al Nord e nelle regioni del Centro con qualche rovescio e temperature sotto la media. Colonnine di mercurio invece in linea con il periodo al Sud, dove non si toccheranno le punte di oltre 40 gradi che hanno caratterizzato le scorse settimane. La tendenza dovrebbe restare almeno per la prima decade di agosto fino alla notte di San Lorenzo e, almeno per il momento, non si prevedono ondate di calore estremo. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Meteo, le previsioni delle temperature di inizio agosto 2025

In questa notizia si parla di: agosto - meteo - temperature - inizio

Mare di giugno caldo come ad agosto, in città 7 gradi in più, previsioni incerte: Agrofutura, il punto meteo con gli esperti - Firenze, 11 giugno 2025 – Il secondo giorno di Agrofutura, il festival dedicato all’agricoltura del domani, si apre con un appuntamento dedicato al meteo, al clima, alle incertezze riguardo le previsioni, ai cambiamenti climatici e all’ intelligenza artificiale.

Mar Mediterraneo già bollente come ad agosto. Eventi meteo estremi più probabili e specie marine a rischio - Il Mar Mediterraneo è già caldo come dovrebbe essere ad agosto, quattro gradi in più della media normale di inizio giugno.

L’annuncio mette in ansia gli italiani, il meteo di agosto sarà un duro colpo - Occhio al meteo e bisogna fare attenzione perchè possono esserci delle problematiche e il clima odierno preoccupa tutti.

Meteo: Caldo intenso in Scandinavia, temperature record anche nelle aree del Circolo Polare Artico Vai su Facebook

Avvio di settimana ancora instabile, ventoso e con clima frescolino. Incerto anche l'inizio di #agosto. Dettagli Vai su X

Meteo: Estate in ginocchio proprio ad inizio Agosto. Ci sono aggiornamenti; Meteo agosto 2025: previsioni di inizio mese tra caldo, sole e instabilità ; Meteo Temperature - Fresco e sotto media ma è atteso un lieve aumento. Ecco come inizierà agosto. Mappe.

Meteo, nuovi temporali in arrivo a inizio agosto: la tendenza - Dopo un giovedì stabile e soleggiato, da venerdì 1 agosto si conferma un nuovo aumento dell'instabilità meteo. Come scrive meteo.it

Previsioni meteo, che agosto sarà? Gli ultimi aggiornamenti sulle temperature - Ecco gli ultimi aggiornamenti sulle previsioni meteo per il mese di agosto 2025. Si legge su notizie.it