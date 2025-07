Meteo | break dell' estate fino al primo weekend di agosto

Il grande caldo è terminato su tutta la Penisola grazie ad una vasta saccatura che si estende sull'Europa centro-orientale, raggiungendo anche il Mediterraneo. Prossime ore con condizioni meteo instabili o perturbate in Italia, temporali anche intensi al Centro-Nord, in particolare su Nord-Est e settori del medio Adriatico. Prossimi giorni con aria piuttosto fresca per il periodo e temperature che. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Meteo: break dell'estate fino al primo weekend di agosto

In questa notizia si parla di: meteo - break - estate - primo

Oggi sole e caldo ma è solo un break, per l’estate bisogna aspettare fine mese: le previsioni meteo - (Adnkronos) – Oggi, domenica 25 maggio, torna il sole grazie all'espansione dell'alta pressione delle Azzorre ma è solo un break.

Oggi sole e caldo ma è solo un break, per l’estate bisogna aspettare fine mese: le previsioni meteo - (Adnkronos) – Oggi, domenica 25 maggio, torna il sole grazie all'espansione dell'alta pressione delle Azzorre ma è solo un break.

? Meteo Sabato 26 Luglio Giornata instabile fin dalle ore notturne con primo passaggio temporalesco da Sud/Sud Ovest verso Nord/Nord Est che raggiungerà le pianure in prima mattinata. Nelle ore pomeridiane nuovi inneschi temporaleschi dall'Appenni Vai su Facebook

Stop al grande caldo #3bmeteo Vai su X

Meteo Centro - In arrivo il primo stop al caldo africano: tornano piogge e locali temporali; Maltempo, arriva il primo break dal caldo dell'estate: forti temporali, non solo al Nord, e brusco calo termico; Meteo, che estate dobbiamo aspettarci: ecco le prime proiezioni per giugno e luglio.

Meteo, "break temporalesco" in arrivo: fine del caldo, ecco dove e quando - Caldo rovente e temperature da estate piena in gran parte dell'Italia. Si legge su iltempo.it

Meteo: primo break dell'estate dal weekend con forti temporali, rischio grandine e nubifragi dapprima al Nord, poi anche al Centrosud - meridionale, ma ben presto subirà un attacco ad opera di una saccatura atlantica Le condizioni cambieranno già nel weekend a ... Segnala informazione.it