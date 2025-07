Meteo allerta maltempo per grandine e temporali | ecco dove Le previsioni

Ritorna il maltempo sull’Italia. Una perturbazione atlantica in arrivo dall'Europa centrale porterà un netto peggioramento del meteo sul nostro Paese con rovesci e temporali che colpiscono prima il Nord, per poi estendersi al Centro e a parte del Sud. I fenomeni più intensi e persistenti sono attesi sul versante adriatico dell'Emilia-Romagna e del Centro. Sulla base dei fenomeni previsti è stata valutata per la giornata di oggi, lunedì 28 luglio, allerta gialla per rischio meteo-idrogeologico su parte di Lombardia e Liguria – al Nord – e di Campania e Puglia al Sud. Allerta gialla anche sull’intero territorio di Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Lazio, Umbria, Abruzzo, Marche e Molise ( LE PREVISIONI METEO ). 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Meteo, allerta maltempo per grandine e temporali: ecco dove. Le previsioni

Meteo, maltempo in arrivo sull'Italia: temporali su Calabria e Sicilia. Crollo delle temperature - I prossimi giorni vedranno una nuova fase di intenso maltempo interessare la nostra Penisola. Una circolazione depressionaria si muove infatti sul nord Africa con un minimo al suolo sulla Tunisia.

Meteo, "maltempo intenso" poi la svolta: quando arriva il caldo - Nelle prossime ore assisteremo a un maltempo intenso su varie zone della Penisola. Come sottolineano gli esperti del sito 3bmeteo.

Meteo, tregua dal maltempo nel prossimo weekend ma primavera ancora sotto tono - L'instabilità , sebbene ancora protagonista, tenderà a smorzarsi parzialmemte lasciando qualche pausa asciutta nei prossimi giorni alternata a schiarite tra pianure e coste.

