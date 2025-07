Metaplanet acquista altri 780 Bitcoin | a quanto ammonta la riserva

Prosegue l’impegno di Metaplanet nel mercato crypto. La società giapponese quotata alla Borsa di Tokyo ha infatti acquistato 780 Bitcoin al prezzo medio di 118.270 dollari per un’operazione da poco più di 92 milioni di dollari complessivi. Ha portato così la riserva in suo possesso a 17.132 BTC, cifra record per il Sol Levante, per un investimento complessivo di poco inferiore ai 2 miliardi. La mossa rafforza la posizione di Metaplanet come uno dei massimi detentori a livello asiatico ed eleva anche il prezzo medio della riserva, che ora sfiora i 100 mila dollari (99,8 mila). L’adozione di Bitcoin come asset strategico intende aumentare il valore della società per gli azionisti, puntando su un modello simile alle tesorerie americane. 🔗 Leggi su Lettera43.it

