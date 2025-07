Mercato Roma Abdulhamid al Tolosa in stand-by | colpa di Wesley

Un Massara che se potesse si sdoppierebbe per gestire tutte le vie di mercato che la Roma sta percorrendo: in entrata Ghilardi è di fatto preso, mentre in uscita c’è un Saud Abdulhamid promesso sposo del Tolosa, squadra pronta a dargli quello spazio che nella capitale non è riuscito a ricavarsi (8 presenze in tutte le competizioni). La trattativa col club francese è però attualmente in stand-by, una sorpresa dopo le ottime sensazioni degli ultimi giorni per un prestito con diritto di riscatto gradito a tutte le parti in causa. Stando a Footmercato, la Roma sta temporeggiando per “colpa” di Wesley: il club infatti non ha ancora ufficializzato l’esterno brasiliano, atterrato ieri mattina a Fiumicino, posto che deve ancora ottenere il visto e completare l’iter di visite mediche prima del tesseramento. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Mercato Roma, Abdulhamid al Tolosa in stand-by: “colpa” di Wesley

