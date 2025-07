Nuovo affare in arrivo in casa Napoli: in diretta è arrivata la conferma riguardo al buon esito della trattativa. Il Napoli è scatenato sul mercato. Il club azzurro ha ufficializzato ieri l’acquisto di Vanja Milinkovic-Savic dal Torino, ma non ha intenzione di fermarsi qui. Il ds Manna continua ancora a trattare per altri tre acquisti: un terzino destro, una mezzala e un esterno d’attacco. Il nome piĂą chiacchierato rimane quello di Ndoye, per cui però le complicazioni sono notevoli. Negli altri ruoli, invece, c’è una trattativa che sembra piĂą a buon punto. Juanlu-Napoli, sensazioni positive. Secondo quanto riportato in diretta da Ciro Venerato a “ La Domenica Sportiva ” su Rai 1, la distanza fra Napoli e Siviglia per Juanlu sarebbe davvero ridotta. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Mercato Napoli, arriva la conferma sul nuovo acquisto: “L’affare si farà ”