Mercato Juventus | ricordi Skriniar? Il difensore giocherà lì l’anno prossimo è fatta per il suo trasferimento Tutti gli aggiornamenti

Mercato Juventus: è stato raggiunto l’accordo per il passaggio di Milan Skriniar in quel club. Ecco dove giocherà il difensore. Il Fenerbahce riparte dalle sue certezze, e la più grande risponde al nome di Milan Skriniar. Il roccioso difensore slovacco, dopo una prima stagione da protagonista assoluto in Turchia, si prepara a guidare la retroguardia di José Mourinho anche per l’annata 202526. Non un nuovo acquisto, dunque, ma la conferma di un pilastro fondamentale del progetto. Lo rivela Orazio Accomando. Una stagione da leader in Turchia. Arrivato a Istanbul nel gennaio del 2025, l’ex capitano dell’ Inter si è subito imposto come un leader tecnico e carismatico in tempi record. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

