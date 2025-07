Mercato Juventus l’Inter affonda il colpo per quell’obiettivo! Domani si entra nel vivo della trattativa e per questo fine settimana si può chiudere | come stanno le cose

Mercato Juventus, domani è il giorno giusto per trovare l’accordo definitivo con l’Atalanta! Tutti i dettagli dell’operazione. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, è prevista per domani una riunione di Lega che permetterĂ a Inter e Atalanta di incontrarsi direttamente per discutere del trasferimento di Ademola Lookman. Il presidente dell’Inter, Beppe Marotta, incontrerĂ Antonio Percassi, numero uno dell’Atalanta, per presentare una nuova offerta economica per l’attaccante nigeriano. La proposta dell’Inter si aggira intorno ai 45 milioni di euro, cifra che si avvicina ai 50 milioni di euro richiesti dai bergamaschi per cedere Lookman. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Mercato Juventus, l’Inter affonda il colpo per quell’obiettivo! Domani si entra nel vivo della trattativa e per questo fine settimana si può chiudere: come stanno le cose

