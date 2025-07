Mercato Juventus che intreccio a centrocampo | destini incrociati per due bianconeri la permanenza di uno porta alla cessione dell’altro Di chi si tratta

Mercato Juventus, che intreccio a centrocampo: destini incrociati per due bianconeri, cosa potrebbe succedere nel corso di questa sessione estiva. Il mercato Juventus  sta vivendo una situazione delicata per quanto riguarda il futuro di Weston McKennie  e Fabio Miretti. Come riportato da Tuttosport, la permanenza di uno dei due calciatori è legata alla partenza dell’altro. La Juve  ha deciso che solo uno dei due centrocampisti farà parte del progetto per la stagione 20252026, e la decisione finale dipenderà dalle offerte che arriveranno sul mercato. McKennie e Miretti, entrambi valutati tra i 15 e i 20 milioni Entrambi i giocatori sono valutati dalla Juventus  tra i 15 e i 20 milioni di euro. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Mercato Juventus, che intreccio a centrocampo: destini incrociati per due bianconeri, la permanenza di uno porta alla cessione dell’altro. Di chi si tratta

Mercato Juventus, che intreccio col Bologna: non solo Mbangula, i rossoblu valutano altri due giovani bianconeri - di Redazione JuventusNews24 Mercato Juventus, che intreccio col Bologna: non solo Mbangula, i rossoblu valutano altri due giovani bianconeri in vista della session estiva.

Juventus su Osimhen, non convocato dal Galatasaray: intreccio con il Napoli per David - La Juventus chiude il campionato domenica sera a Venezia, dove i padroni di casa si giocano la salvezza e gli ospiti il quarto posto utile alla.

David Juventus, intreccio con Osimhen! Spunta anche il Galatasaray sull’attaccante canadese: novità in vista dell’estate. Ultimissime - di Redazione JuventusNews24 David Juventus, intreccio con Osimhen! Spunta il Galatasaray se dovesse saltare la permanenza del bomber nigeriano.

Valle: Napoli e Juve Stabia, che intreccio! Sarebbe la prima volta nella storia...; Fagioli al posto di Pellegrini: maxi intreccio Roma | ASRL.

Juventus e Ferguson, i destini si intrecciano | Calciomercato - guarda caso obiettivo principale del centrocampo bianconero al netto della valutazione che rischia di diventare ... calciomercato.com scrive

Juve, a centrocampo si cambia: in uscita Luiz, in bilico McKennie, piace Hjulmand - Il regista danese sarebbe il preferito alla Continassa ma il suo costo, 60 milioni di euro, non lo renderebbe un acquisto semplice ... Segnala it.blastingnews.com