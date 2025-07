Mercato Juve, quel difensore può tornare di moda per l’Inter? La Vecchia Signora registra quell’annuncio da parte di Marotta: cos’ha detto. Beppe Marotta  ha fatto il punto sul mercato di rafforzamento dell’ Inter. Il presidente nerazzurro ha parlato anche della possibilitĂ di poter acquisire un giovane prospetto interessante come Giovanni Leoni, difensore del Parma, su cui si è avventata anche la Juventus con questa offerta. Ecco cos’ha detto sull’obiettivo del calciomercato Juve. LEONI JUVE O LEONI INTER? – « Mi sembra giusto che il mister abbia riconosciuto il valore sia di Pio Esposito che di Leoni. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Mercato Juve, quell’obiettivo torna di moda in casa Inter? L’annuncio di Marotta non lascia spazio a dubbi: ecco come si è pronunciato in merito!