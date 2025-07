Mercato Inter Romano smentisce | Nico Gonzalez? Non mi risultano contatti concreti con gli agenti o con la Juve su Xavi Simons la situazione è questa

Mercato Inter, Romano smentisce: «Nico Gonzalez? Non mi risultano contatti concreti con gli agenti o con la Juve». Le sue parole. Il mercato Inter, concentrato principalmente su Ademola Lookman, attaccante dell’ Atalanta, continua a suscitare interesse. Secondo Fabrizio Romano, esperto di calciomercato, l’idea di Nico Gonzalez come piano B per i nerazzurri non trova conferme. Il giornalista, in un video sul suo canale YouTube, ha spiegato che non risultano contatti concreti tra l’Inter e l’agente dell’attaccante argentino, né con la Juventus, nonostante alcune speculazioni di mercato. Il piano principale: Lookman. 🔗 Leggi su Internews24.com

