Mercato Inter la rivelazione della Gazzetta | Tutte le energie concentrate su Lookman ma non finisce qui!

. Ecco cosa può succedere. Il futuro di Ademola Lookman sembra essere sempre piĂą vicino all mercato Inter, con una nuova proposta pronta per essere presentata all’ Atalanta domani, in occasione dell’Assemblea di Lega. Il club nerazzurro, sotto la guida del direttore sportivo Beppe Marotta, intende rilanciare l’offerta per il 25enne attaccante nigeriano, con la speranza che la proposta possa finalmente convincere la societĂ bergamasca. Lookman, che ha manifestato in piĂą occasioni la sua intenzione di trasferirsi a Milano, continua a premere per il trasferimento, ma l’ Atalanta, guidata da Luca Percassi, resta ancora ferma sulla sua richiesta di 50 milioni di euro. 🔗 Leggi su Internews24.com

