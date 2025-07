Mercato Inter arriva la conferma di Sky | domani il vertice con l’Atalanta per Lookman Così i nerazzurri alzeranno l’offerta!

Il piano. Il mercato Inter di Cristian Chivu è pronto a fare un ulteriore passo avanti nel calciomercato, con l’obiettivo di rinforzare il reparto offensivo per la prossima stagione. Come riportato da Sky Sport, oggi durante la conferenza stampa congiunta tra il presidente Beppe Marotta e il tecnico Cristian Chivu, si parlerĂ inevitabilmente anche del mercato. Un tema che sicuramente prenderĂ piede è il trasferimento di Ademola Lookman, il grande obiettivo per l’attacco della prossima stagione. 🔗 Leggi su Internews24.com

