Mercato calendario e diritti tv Una settimana calda per la Virtus

Oggi la riunione di Lega, domani il calendario del campionato. Istituzionalmente parlando sono giorni importanti per la Virtus in questo finale di luglio. Il raduno della squadra è ancora lontano, gli azzurri Alessandro Pajola, Saliou NIang, Nicola Akele e Momo Diouf sono invece sempre al lavoro a Folgaria con la nazionale di Gianmarco Pozzecco e il direttore generale Paolo Ronci è ancora sul mercato alla ricerca di quel giocatore che manca per completare la rosa. L’attenzione bianconera in questi giorni è quindi rivolta a questioni extracampo a cominciare proprio dall’ Assemblea di Lega Basket in programma oggi pomeriggio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Mercato, calendario e diritti tv. Una settimana calda per la Virtus

In questa notizia si parla di: mercato - calendario - virtus - diritti

Calendario Juve, Capello lo commenta così: «Tudor può arrivare sull’onda del Mondiale per Club e partire forte ma non è un inizio in discesa. Sul mercato…» - di Redazione JuventusNews24 Calendario Juve, Capello commenta così il sorteggio dei bianconeri per la Serie A 2025/26: tutte le sue dichiarazioni.

La Lube tra mercato e campionato. Attesa per il calendario di Superlega - Come tradizione la tre giorni di Volley Mercato aprirĂ formalmente la stagione della SuperLega che verrĂ .

Mercato Juve: subito un primo compito importante per il neo dt Modesto, prossima settimana da segnare sul calendario per questo giocatore. Cosa filtra - di Redazione JuventusNews24 Mercato Juve: ci sarĂ subito un incarico importante per il neo dt Modesto prossima settimana.

Virtus Bologna, mercato: resta il rebus per il centro. Si allontanano le piste per Vince Hunter e Charles Bassey; Virtus a caccia di un centro (Bassey o Bediako?), Cordinier all'Efes fino al 2027; Serie A: calendario e novitĂ della stagione 2025/2026.

Mercato, calendario e diritti tv. Una settimana calda per la Virtus - Istituzionalmente parlando sono giorni importanti per la Virtus in questo finale di luglio. Riporta sport.quotidiano.net

Una Virtus intrigante. Ronci guarda all’America per trovare il lungo giusto - Edwards e Vildoza destinati a far fare il salto di qualità ai bianconeri. Lo riporta msn.com