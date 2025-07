Merate (Lecco), 28 luglio 2005 – I carabinieri di Merate hanno identificato e denunciato cinque ragazzi terribili. Nella notte tra martedì e mercoledì di settimana scorsa hanno svuotato quattro estintori del sistema antincendio del parcheggio pubblico del centro a Merate. Oltre a scaricare completamente gli estintori, danneggiare alcuni auto e manomettere l'impianto di sicurezza, hanno reso inagibile il piano seminiterrato dell'autosilo, che si trova in viale Carlo Cornaggia, rimasto chiuso fino quando non è stato ripulito e non sono stati sostituiti gli estintori. I baby teppisti sono appunto in cinque, il più grande ha 17 anni, il più giovane ne ha 16: sono tutti italiani, residenti in città, di “buona famiglia”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Merate, svuotano gli estintori del parcheggio: denunciati 5 ragazzini. “Ci annoiavamo”