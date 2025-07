Meno 4 milioni italiani entro 2050 Istat | popolazione con più persone sole

La popolazione residente in Italia, oggi circa 59 milioni, è prevista in diminuzione a 54,7 milioni entro il 2050. Un popolazione con più persone sole e di età sempre più avanzata. Servizio di Monica Di Loreto TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Meno 4 milioni italiani entro 2050. Istat: popolazione con più persone sole

Povertà : Caritas, in Italia oltre 5,6 milioni poveri assoluti, 9,7% popolazione - Roma, 16 giu. (LaPresse) – Sono oltre 5,6 milioni i poveri assoluti in Italia. Lo si legge nel terzo report statistico nazionale 2025 di Caritas Italia.

"L’inverno demografico colpisce l’Italia: la popolazione in età lavorativa diminuirà del 34% entro il 2060, ad un ritmo oltre 4 volte peggiore della media dei 38 Paesi Ocse. Sono 12 milioni di persone in meno. È lo scenario dell’Employment outlook dell’Ocse pre Vai su X

Nel 2050 il 41% delle famiglie sarà di una persona sola; Istat, popolazione in calo di oltre 4 milioni entro il 2050; La Svizzera sempre più popolata, 10 milioni di abitanti entro il 2055.

