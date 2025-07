Massimo era un giocatore di talento, davvero forte: sono convinto ancora oggi che con un pizzico di fortuna ed applicazione in più, avrebbe avuto l’opportunità di diventare professionista. Noi continueremo a ricordare l’uomo, ancor prima del calciatore: l’iniziativa rappresenta ormai da anni un modo per ritrovarsi e rendere omaggio a Massimo, con un occhio alla beneficenza". Massimo Meoni, dirigente del San Giusto, ha così ricordato Massimo Corso, scomparso a soli 42 anni nel 2017. Perchè proprio pochi giorni fa, l’impianto di San Giusto ha ospitato l’edizione 2025 del " Memorial Massimo Corso ", un torneo di calcio a sette che da oltre un lustro a questa parte gli amici e gli ex-compagni di Corso disputano per ricordarlo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Memorial Massimo Corso", raccolta per l’Ant