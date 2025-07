Memoria in Movimento | ‘Atto di pirateria contro la nave Handala Israele violenta il diritto internazionale’

L’associazione Memoria in Movimento chiede il rilascio immediato dell’equipaggio e il dissequestro della nave Handala, abbordata con la forza dalla marina israeliana durante una missione umanitaria in acque internazionali. Denunciata la complicitĂ del governo italiano nel genocidio in corso a Gaza.. L’associazione MEMORIA IN MOVIMENTO con pec ha inviato al Ministro degli Esteri Antonio Tajani, all’ambasciata d’Italia a Tel Aviv, all’UnitĂ di crisi della Farnesina (per la tutela cittadini italiani all’estero) e all’alto rappresentante dell’Unione Europea, Josep Borrell, nonchĂ© alla delegazione UE in Israele una propria nota. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

Nuove piantumazioni in memoria delle vittime in Palestina: l'iniziativa del Movimento 5 Stelle - Il progetto “Alberi per il Futuro”, promosso ogni anno dal Movimento 5 Stelle, prosegue a Pescara anche dopo l’ultima edizione di novembre 2024.

Memoria e valore, il "Movimento nuova Presenza Giorgio la Pira" omaggia il maresciallo dei carabinieri Bonanno - Il Movimento “Nuova Presenza Giorgio La Pira” ha deposto stamani un serto di fiori alla base della lapide dedicata alla memoria del maresciallo dei carabinieri Francesco Bonanno, Medaglia d’Argento al valor Militare, in occasione del 51° anniversario della tragica imboscata che lo colpì.

Nel varesotto un movimento di estrema destra annuncia la “pasta tricolore” per il 25 luglio in memoria del fascismo - Un movimento neofascista con sede ad Azzate (Varese) ha annunciato di voler organizzare per il 25 luglio un ritrovo a base di pasta "per tutti gli italiani che non rinnegarono il fascismo", in risposta agli eventi organizzati da Anpi in memoria dei fratelli Cervi.

VITTORIA DEL MOVIMENTO PER LA PALESTINA: IL COMUNE DI NAPOLI RESCINDE I RAPPORTI CON ISRAELE! Mercoledì il Consiglio Comunale della città di Napoli si è riunito nella Sala dei Baroni del Maschio Angioino per una seduta monotematica sul

Politica - Memoria in Movimento denuncia l'illegittimitĂ delle azioni israeliane e chiede mobilitazione per i diritti del popolo palestinese; Qualiano: iniziati i lavori di ripristino in via Santa Maria delle Grazie; nave Handala verso Gaza, Israele invia la marina militare.

Nave Handala di Freedom Flotilla con aiuti per Gaza fermata dall'Idf, l'irruzione dell'esercito e le accuse - Una nave della Freedom Flotilla, la Handala, è stata bloccata dall'Idf mentre tentava di portare aiuti a Gaza: a bordo anche due cittadini italiani

Freedom Flotilla Coalition ci riprova: la nave Handala è salpata ... A poco più di un mese dal blitz di Israele che ha bloccato il tentativo della Madleen – su cui erano imbarcate anche Greta Thunberg e l'eurodeputata Rima Hassan – di sbarcare nella Striscia