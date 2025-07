Meloni | Sui dazi accordo positivo ma aspettiamo i dettagli A lavoro per aiutare le imprese

“Valuto positivamente il fatto che si sia raggiunto un accordo. Io ho sempre pensato, continuo a pensare che una escalation commerciale tra Europa e Stati Uniti avrebbe avuto conseguenze imprevedibili, potenzialmente devastanti”. Lo ha detto ai giornalisti Giorgia Meloni, in un punto stampa a margine della sua missione in Etiopia. La premier ha espresso una valutazione cautamente favorevole sull'accordo sui dazi annunciato da Ursula von der Leyen e Donald Trump, sottolineando però la necessitĂ di un'analisi approfondita dei contenuti prima di esprimere un giudizio definitivo. “ La base di dazi al 15 per cento, se ricomprende i dazi precedenti che di media erano intorno al 5 - 4,8 per cento, differentemente da quello che prevedeva un possibile accordo al 10 per cento che sommava i dazi precedenti, secondo me è una base sostenibile", è il giudizio di Meloni. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Meloni: "Sui dazi accordo positivo ma aspettiamo i dettagli. A lavoro per aiutare le imprese"

