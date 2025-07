Meloni nuovi accordi sui dazi | Bene tutto ma… Cosa ne pensa davvero

La reazione iniziale di Giorgia Meloni sui nuovi accordi sui dazi internazionali è stata di cautela. Appena arrivata all’hotel Sheraton di Addis Abeba, la Premier ha commentato la firma dell’accordo con la Commissione Europea e Donald Trump, dichiarando: “Bene, ma devo vedere i dettagli”. Nonostante la soddisfazione per l’intesa, la Meloni ha voluto mantenere una posizione prudente, evidenziando che senza conoscere i dettagli dell’accordo non poteva giudicare appieno la sua efficacia. Ha poi aggiunto che, pur essendo favorevole a un accordo, non poteva esprimere un parere senza conoscere gli aspetti concreti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

