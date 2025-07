Meloni intesa sui dazi positivasenza effetti devastanti

"Giudico positivamente il fatto che si sia raggiunto un accordo, ho sempre pensato e continuo a pensare che un'escalation commerciale tra Europa e Stati Uniti avrebbe avuto conseguenze imprevedibili e potenzialmente devastanti":. Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni parlando con i cronisti ad Addis Abeba dell'intesa sui dazi, specificando di non avere ancora visto "sufficientemente" i dettagli. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Meloni, intesa sui dazi positiva,senza effetti devastanti

Il presidente americano Donald Trump e la presidente della Commissione Ue annunciano di aver raggiunto un accordo con l’Unione europea sui dazi. “Le tariffe saranno al 15% – hanno spiegato i mediatori – gli Stati europei acquisteranno 150 miliardi di doll Vai su Facebook

