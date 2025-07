Meloni in Etiopia | Costruire un nuovo paradigma fondato sul rispetto e sull' amicizia

Una citazione di Eleanor Roosevelt per indicare la strada dei rapporti tra Italia ed Etiopia. "Il 'futuro appartiene a coloro che credono nella bellezza dei propri sogni'. Il nostro sogno comune è costruire un nuovo paradigma fondato sul rispetto e sull'amicizia. Per il benessere dei nostri popoli, dell'Europa e dell'Africa. Onorata di essere qui" il messaggio di Giorgia Meloni nella dedica al libro d'onore a Jimma. Il primo ministro ha visitato la città e soprattutto il cantiere della riqualificazione del Lago Boye, parte del Piano Mattei. Una volta conclusa la visita nella regione dell'Oromia, la leader del governo ha lasciato il Paese africano per fare ritorno a Roma. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Meloni in Etiopia: "Costruire un nuovo paradigma fondato sul rispetto e sull'amicizia"

In questa notizia si parla di: meloni - etiopia - costruire - paradigma

Meloni-Abiy, come prosegue il partenariato fra Italia ed Etiopia - Febbraio 2023 Roma, aprile 2023 Addis Abeba, gennaio 2024 Roma in occasione della presentazione del Piano Mattei, oggi nuovamente a Roma.

Meloni-Abiy, come prosegue il partenariato fra Italia ed Etiopia - Febbraio 2023 Roma, aprile 2023 Addis Abeba, gennaio 2024 Roma in occasione della presentazione del Piano Mattei, oggi nuovamente a Roma.

Meloni-Abiy, come prosegue il partenariato fra Italia ed Etiopia - Febbraio 2023 Roma, aprile 2023 Addis Abeba, gennaio 2024 Roma in occasione della presentazione del Piano Mattei, oggi nuovamente a Roma.

Meloni in Etiopia: Costruire un nuovo paradigma fondato sul rispetto e sull'amicizia; Italia-Etiopia: Meloni, sogno comune nuovo paradigma fondato su rispetto; Vertice Sicurezza Alimentare in Etiopia: i bilaterali di Meloni per costruire un nuovo futuro nel Mediterraneo.

Italia-Etiopia: Meloni, sogno comune nuovo paradigma fondato su rispetto - 'Il 'futuro appartiene a coloro che credono nella bellezza dei propri sogni'. Segnala ilsole24ore.com