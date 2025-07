Meloni | Fondamentale coinvolgere Africa in scelte comunità internazionale su sicurezza alimentare – Il video

(Agenzia Vista) Addis Abeba, 28 luglio 2025 “Crediamo sia fondamentale coinvolgere il continente africano come protagonista nelle scelte e nelle azioni della comunitĂ internazionale, a partire dalla sfida epocale che è oggetto della nostra attenzione oggi, ovvero la sicurezza alimentare.“ Così la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni durante il suo intervento al terzo vertice Onu sui sistemi alimentari ad Addis Abeba, in Etiopia. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

Farmaceutica, Meloni: "Fondamentale e di valore per salute ed economia" - 'In Italia riorganizzate autoritĂ competenti per semplificare procedure regolatorie e accesso alle cure' Roma, 8 mag.

Farmaceutica, Meloni: “Fondamentale e di valore per salute ed economia” - (Adnkronos) – "L'incontro di oggi non rappresenta solo un momento di aggiornamento sulla proposta della Commissione europea di revisione della legislazione farmaceutica, ma costituisce anche l'occasione per ripercorrere quanto è stato realizzato in ambito nazionale negli ultimi anni e l'impatto positivo sulla salute agli italiani.

Separazione delle carriere, Meloni: "Passo avanti fondamentale per una giustizia più giusta" – Il video - (Agenzia Vista) Roma, 22 luglio 2025 "Oggi il Senato ha approvato in seconda lettura il disegno di legge costituzionale sulla separazione delle carriere tra chi accusa e chi giudica, sul sorteggio per l'individuazione dei componenti del Csm, su una giustizia disciplinare per i magistrati non condizionata dall'appartenenza correntizia.

Sicurezza Alimentare, Meloni: Italia impegnata su numerosi progetti per l'Africa - La sicurezza alimentare è 'una sfida di assoluta priorità' e questo perchè la fame 'colpisce ancora circa il 10% della popolazione mondiale', soprattutto 'in Africa, dove una persona su cinque soffre ... Scrive informazione.it

