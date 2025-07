Meloni dopo l' accordo sui dazi | Evitata escalation potenzialmente devastante | GUARDA

"Giudico positivamente il fatto che si sia raggiunto un accordo. Io ho sempre pensato, continuo a pensare, che una escalation commerciale tra Europa e Stati Uniti avrebbe avuto conseguenze imprevedibili, potenzialmente devastanti. DopodichĂ© la base di dazi al 15%, se ricomprende i dazi precedenti, che di media erano intorno al 4.8%, differentemente da quello che prevedeva un possibile accordo al 10% che sommava i dazi precedenti, secondo me è una base sostenibile". Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in un punto stampa ad Addis Abeba parlando dell'intesa sui dazi tra Usa e Ue. "Ovviamente bisogna andare nei dettagli" dell'intesa sui dazi tra Usa e Ue, "e per andare nei dettagli intendo essere certi, ma mi pare che su questo la presidente della Commissione europea sia stata chiara, che all'interno del 15% ci siano alcuni settori che erano particolarmente sensibili, penso alla farmaceutica e alle auto.

Dopo ore di silenzio e polemiche, Giorgia Meloni chiarisce il sostegno dell'Italia alla linea negoziale della Commissione Ue sui dazi minacciati da Trump: niente escalation, serve un accordo "equo e di buon senso". Tajani in prima linea tra Milano e Washingto

