Meloni | dazi sostenibili ora battersi su esenzioni E il governo lavora sugli aiuti

La politica italiana si spacca sull'intesa raggiunta tra Ue e Usa sui dazi. Da una parte, il governo esprime moderata soddisfazione per il 'patto scozzese' sulle tariffe al 15%, considerate "sostenibili". E mentre auspica passi in avanti per gli accordi sui singoli settori, è già al lavoro sui sostegni al mondo delle imprese in subbuglio. Dall'altra parte, con sfumature diverse, le opposizioni vanno all'attacco del governo e della Commissione europea. Da Addis Abeba, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni torna a ribadire il concetto già espresso poche ore dopo il patto siglato da Donald Trump e Ursula von der Leyen.

