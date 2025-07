Medolla rottura in Prefettura | nessun accordo sul salario accessorio Prosegue lo stato di agitazione

Si è concluso con un nulla di fatto l’incontro svoltosi nella mattinata di oggi, presso la Prefettura di Modena, tra Fp Cgil, Rsu e rappresentanti dell’Amministrazione comunale di Medolla in merito allo stato di agitazione avviato dai dipendenti comunali. Al centro del confronto, il mancato. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

In questa notizia si parla di: medolla - prefettura - stato - agitazione

Medolla, rottura in Prefettura: nessun accordo sul salario accessorio. Prosegue lo stato di agitazione; COMUNE DI MEDOLLA, APERTO LO STATO DI AGITAZIONE DEI DIPENDENTI PER RIVENDICARE IL SALARIO ACCESSORIO; STATO DI AGITAZIONE COMUNE DI MEDOLLA, MANCATA RISPOSTA DEGLI AMMINISTRATORI SULLE LEGITTIME RICHIESTE DEI LAVORATORI SUGLI ACCORDI DEL SALARIO ACCESSORIO.

Stato di agitazione in Procura a Modena, Fp Cgil: avviato un percorso di confronto con la Direzione - Venerdì 25 luglio si è svolto presso la Prefettura di Modena il tentativo di conciliazione rispetto allo stato di agitazione dei dipendenti della Procura della Repubblica di Modena aperto dal sindacat ... Da sassuolo2000.it

Chirurgia in ‘agitazione’, incontro in Prefettura - Il Resto del ... - Stato di agitazione anche per Le lavoratrici ed i lavoratori del servizio di medicina penitenziaria ... Scrive ilrestodelcarlino.it