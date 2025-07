Medioriente Parolin | Il Vaticano ha già riconosciuto lo Stato di Palestina

Riconoscere lo Stato di Palestina è la soluzione ai gravi scontri che insanguinano il Medioriente. Ne è convinto il Segretario di Stato Vaticano, cardinale Pietro Parolin, che oggi, a margine di un evento legato al Giubileo degli Influencer, ha detto: “Noi l’abbiamo già riconosciuto. ‘Da mo’, come dite voi. Per noi quella è la soluzione cioè il riconoscimento dei due Stati che vivono vicino l’uno all’altro in autonomia e sicurezza”. Sul fatto che un riconoscimento dello stato palestinese possa essere prematuro Parolin ha risposto: “Perché prematuro? Secondo noi la soluzione passa tramite il dialogo tra le due parti anche se la situazione in Cisgiordania rende tutto più difficile. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Medioriente, Parolin: “Il Vaticano ha già riconosciuto lo Stato di Palestina”

In questa notizia si parla di: stato - parolin - medioriente - vaticano

