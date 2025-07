Medioetruria ora Siena chiede un patto con la città

" Siena deve entrare in pieno in questa partita, serve un patto per rivendicare con orgoglio la nostra stazione in linea". Stefano Scaramelli, vicepresidente del consiglio regionale e capogruppo di Italia Viva, lancia un appello alle istituzioni, alle forze politiche e sociali della provincia per battere un colpo sulla questione alta velocitĂ , dopo l’intesa tra le Regioni Toscana e Umbria, che punta all’opzione RIgutino. Scaramelli rilancia l’ipotesi Tre Berte, in realtĂ giĂ archiviata da tempo nel novero delle opzioni. In alternativa l’esponente di Italia Viva propone "un’alleanza tra Siena e Arezzo per potenziare le attuali stazioni esistenti, cioè Chiusi e Arezzo stessa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Medioetruria, ora Siena chiede un patto con la cittĂ