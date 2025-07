Mentre il periodo di adesione all'Offerta pubblica di scambio di Mps su Mediobanca prosegue, in entrambi gli istituti il lavoro per prevalere nella contesa o comunque rendere la vita difficile all'altro non si ferma. In tal senso, il Consiglio d'amministrazione di Piazzetta Cuccia ha approvato per un centinaio di manager apicali, e per tutti i destinatari di performance share e di piani di incentivazione, la possibilitĂ di accelerare l'incasso della parte di compensi percepita in azioni. In particolare, spiega Mediobanca in un passaggio del documento di risposta all'offerta di Mps, è stato concesso di riscattare in denaro, per un significativo impatto a conto economico di 90 milioni di euro, la parte di remunerazione in azioni (per un massimo di 7,2 milioni di titoli). 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Mediobanca, manager all’incasso