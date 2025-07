Medicina oltre 54mila iscritti al semestre aperto Bernini | Università è palestra non un muro

In totale sono 64.825 alle facoltĂ mediche senza piĂą test di ingresso e con la selezione posticipata. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Medicina, oltre 54mila iscritti al semestre aperto. Bernini: “Università è palestra non un muro”

In questa notizia si parla di: medicina - oltre - 54mila - iscritti

Convegno regionale FMT Campania: Oltre il ruolo unico. Medicina di prossimità . Quale futuro? - Caiazza, segretario provinciale FMT Napoli: “I medici rivendicano dignità professionale e umana affinché il ruolo del medico di famiglia non sia di apparenza e non venga meramente sfruttato per scopi politici ed economici in una sanità fallita, ma sia di nuovo punto di riferimento reale alla tutela della Salute dei Cittadini”.

La posizione di FMT Salerno: oltre il ruolo unico, per una medicina generale sostenibile e giusta - Un’analisi delle criticità legate al Ruolo Unico, l’assenza di un AIR regionale e le conseguenze per i Medici di Medicina Generale.

Medicina estetica, oltre mille controlli in tutta Italia: sequestrate 14 strutture - (Adnkronos) – Sono stati 1.160 i controlli, tra centri estetici e studi medici estetici, rilevando 132 obiettivi non conformi con conseguente denuncia di 104 titolari/operatori.

Medicina, oltre 54mila gli iscritti con il nuovo ingresso; Al via nuovo ingresso a Medicina, oltre 54mila gli iscritti; Oltre 54mila iscritti a Medicina con il semestre aperto senza test d’ingresso.

Medicina, oltre 54mila iscritti per il semestre aperto: come funziona e cosa succede se non si superano gli esami - 825 gli iscritti che hanno completato la fase di iscrizione presso gli atenei per il semestre aperto, di questi in 54. Lo riporta leggo.it

Al via nuovo ingresso a Medicina, oltre 54mila gli iscritti - 825 gli iscritti che hanno completato la fase di iscrizione presso gli atenei per il semestre aperto, di questi in 54. Da ansa.it