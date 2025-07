Medicina niente boom di iscritti dopo l’abolizione del test I Giovani medici | Sarà solo un percorso a ostacoli

Non c’è stato alcun boom. I primi numeri ufficiali delle iscrizioni al nuovo percorso d’accesso a Medicina, quello riformato dopo la svolta voluta dalla ministra dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, parlano chiaro: 64.825 studenti si sono iscritti al semestre filtro che darà accesso ai tre test di dicembre, di cui 54.313 per Medicina e Chirurgia, 6.039 per Medicina Veterinaria e 4.473 per Odontoiatria e Protesi Dentaria. Cifre pressoché identiche a quelle degli ultimi anni, quando si oscillava tra i 63mila e i 65mila candidati. Eppure, questa non è un’edizione come le altre. Il nuovo modello ha segnato la fine del cosiddetto « concorsone », il test d’ingresso a crocette che da decenni selezionava gli aspiranti camici bianchi con un mix di domande scientifiche e culturali. 🔗 Leggi su Open.online

