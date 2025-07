medicina al semestre aperto si sono iscritti 54 mila

A distanza di poche settimane dall’avvio delle iscrizioni, è tempo di un primo bilancio per il semestre aperto a Medicina. A iscriversi al corso di laurea nelle facoltĂ mediche, in totale, sono stati 64.825. Tra questi, in 54.313 hanno scelto Medicina e Chirurgia, 4.473 hanno preferito Odontoiatria e 6.039 hanno deciso di iscriversi in Veterinaria. Numeri importanti per quello che sarĂ il primo anno senza alcun test d’ingresso, ma con gli esami dopo i primi sei mesi di corsi. Anna Maria Bernini, ministra dell’UniversitĂ e della Ricerca, ha scritto una lettera agli studenti in cui ha affermato: «Studiare Medicina non è solo una scelta di carriera. 🔗 Leggi su Lettera43.it

