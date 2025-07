Medicina 64.825 studenti iscritti al semestre aperto Bernini | Università è palestra non un muro

I dati dopo le novità : l’abolizione dei test di ingresso e il posticipo della selezione decisi dalla ministra Anna Maria Bernini. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Medicina, 64.825 studenti iscritti al semestre aperto. Bernini: “Università è palestra non un muro”

In questa notizia si parla di: bernini - medicina - studenti - iscritti

Addio test Medicina, Bernini: “Per troppo tempo il sogno di diventare medico è stato ostacolato da quiz, costosi corsi privati e trasferimenti all’estero, ora si cambia”. Cosa è previsto - Il numero chiuso per l’accesso a Medicina è storia. Con l’approvazione della riforma in Consiglio dei ministri, dal prossimo anno accademico gli aspiranti medici non dovranno più affrontare il temuto test d’ingresso.

Accesso a Medicina, Bernini firma il decreto: cosa prevede la riforma - Abolizione dei test d'ingresso, superamento del numero chiuso con l'istituzione di un Semestre aperto e esami di merito.

Università , "Medicina termale" a Viterbo: la ministra Bernini lancia l'idea - A poche ore dall’incendio che ha colpito la sede della facoltà di Agraria dell’Università della Tuscia, al polo del Riello, a Viterbo si comincia già a parlare di rilancio.

Da una settimana si sono aperte le iscrizioni ai corsi di laurea in Medicina. Con un messaggio trionfalistico e mistificatorio, la ministra Bernini ha parlato di ‘iscrizione libera a Medicina’, e di ‘Medicina aperta a tutti’. La realtà , tuttavia, è tutta un’altra storia. Il num Vai su Facebook

Medicina, 64.825 studenti iscritti al semestre aperto. Bernini: “Università è palestra non un muro”; Semestre filtro di Medicina, è boom. Già oltre mille studenti iscritti: E tutti saranno accolti in presenza; Stop al test d’ingresso per Medicina, Bernini: Numero aperto progressivo per non scassare sistema.

Medicina, 64.825 studenti iscritti al semestre aperto. Bernini: “Università è palestra non un muro” - I dati dopo le novità: l’abolizione dei test di ingresso e il posticipo della selezione decisi dalla ministra Anna Maria Bernini ... Come scrive repubblica.it

Al via nuovo ingresso a Medicina, oltre 54mila gli iscritti - 825 gli iscritti che hanno completato la fase di iscrizione presso gli atenei per il semestre aperto, di questi in 54. Si legge su ansa.it