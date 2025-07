Medagliere Mondiali scherma 2025 | l’Italia vola in testa con l’oro degli sciabolatori!

I Mondiali 2025 di scherma si disputano a Tbilisi (Georgia) dal 22 al 30 luglio. Durante la rassegna iridata verranno messi in palio dodici titoli: sei individuali e sei a squadre, naturalmente nelle tre consuete armi (fioretto, spada, sciabola) ed equamente distribuiti tra femminile e maschile. L’Italia proverà a essere protagonista nell’evento agonistico più importante di questa stagione post-olimpica. Siamo arrivati all’apice dell’annata agonistica dopo gli Europei di Genova e gli azzurri proveranno a conquistare il maggior numero possibile di medaglie tra le varie competizioni. Di seguito il medagliere dei Mondiali 2025 di scherma. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Medagliere Mondiali scherma 2025: l’Italia vola in testa con l’oro degli sciabolatori!

In questa notizia si parla di: mondiali - scherma - italia - medagliere

Arianna Errigo: la leonessa della scherma tra Europei e Mondiali - In punta di fioretto, ma nemmeno troppo, Arianna Errigo è sempre lì in pedana. Passano gli anni, le medaglie, i ct, eppure la brianzola non ha mai perso la grinta, riuscendo a mantenere l’alto livello a cui ha sempre abituato.

Mondiali di scherma paralimpica, Bebe Vio capo delegazione - La squadra azzurra che prenderà parte ai Mondiali di scherma paralimpica Iksan 2025, in programma dal 2 al 7 settembre, avrà Bebe Vio come capo delegazione.

Mondiali di Scherma Paralimpica 2025, 13 gli Azzurri convocati: c’è anche Giordan di Fiumicino - Roma – È stata ufficializzata la composizione della delegazione azzurra che prenderà parte ai Campionati del Mondo di scherma paralimpica Iksan 2025, in programma dal 2 al 7 settembre.

I Campionati Mondiali di Scherma 2025 si svolgono a Tbilisi, in Georgia, dal 22 al 30 luglio. L’Italia, prima nel medagliere nell’edizione 2023 è la squadra da battere. @CalcioFinanza Vai su X

I Mondiali di scherma non sono ancora finiti, ma l’#ItaliaTeam ha già lasciato un segno indelebile! I protagonisti della cover della settimana sono i fiorettisti azzurri, campioni iridati a squadre! Federazione Italiana Scherma Vai su Facebook

Mondiali scherma, nessuna medaglia per italiani; LIVE Scherma, Mondiali 2025 in DIRETTA: le fiorettiste si giocano il bronzo contro il Giappone; Mondiali scherma: il primo oro Italia è del fioretto maschile a squadre, Usa sconfitti.

Mondiali scherma: spada e sciabola, Italia a caccia di medaglie - Spada maschile e sciabola femminile mettono in palio oggi a Tbilisi le ultime medaglie individuali dei Mondiali di scherma, con l'Italia che punta ad accrescere il bottino conquistato finora, tre bron ... Come scrive ansa.it

Mondiali scherma, le fiorettiste si consolano con il bronzo: è la quinta medaglia dell’Italia - Errigo, Favaretto, Cristino e Volpi perdono con la Francia in semifinale, poi vincono 45- Riporta msn.com