Medagliere Mondiali nuoto 2025 | Australia in testa Italia con due argenti ed un bronzo!

Da domenica 27 luglio a domenica 3 agosto si terranno a Singapore i Mondiali senior 2025 di nuoto in corsia: saranno 43 i titoli da assegnare, 21 per genere ed uno misto. Nelle sessioni mattutine si disputeranno le batterie, in quelle serali semifinali e finali. Nelle gare fino a 200 metri si saranno anche le semifinali, per quelle più lunghe e per le staffette si passa direttamente in finale. MEDAGLIERE MONDIALI NUOTO 2025. # Paese O A B T. 1 Australia 2 1 1 4 2 Stati Uniti 1 1 2 4 3 Cina 1 1 0 2 4 Canada 1 0 0 1 4 Francia 1 0 0 1 4 Germania 1 0 0 1 7 Italia 0 2 1 3 8 Belgio 0 1 0 1 8 Svizzera 0 1 0 1 10 Corea del Sud 0 0 1 1 10 Paesi Bassi 0 0 1 1 10 Kirghizistan 0 0 1 1 # Totale 7 7 7 21. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Medagliere Mondiali nuoto 2025: Australia in testa, Italia con due argenti ed un bronzo!

In questa notizia si parla di: mondiali - nuoto - medagliere - australia

Mondiali di Nuoto di Fondo, Taddeucci: “L’argento corona la mia carriera. La gara è stata difficile” - Singapore – La seconda medaglia azzurra ai Mondiali di Nuoto di Fondo a Singapore ha il volto soddisfatto e felice di Ginevra Taddeucci.

Mondiali di Nuoto, 34 Azzurri per la competizione iridata di Singapore: dal 27 luglio in gara - Roma – Stanno per tornare in gara i grandi del nuoto azzurro e lo faranno in occasione degli imminenti Mondiali di Singapore, che si svolgeranno dal 27 luglio al 3 agosto.

Nuoto pinnato, la pratese Mencarelli convocata per i Mondiali giovanili - Prato, 13 maggio 2025 – E' ormai da qualche anno una della nuotatrici più promettenti d'Italia (e non solo) ed è da tempo nel giro della Nazionale giovanile di nuoto pinnato.

DA OASPORT - #Nuoto #Mondialinuoto2025 Medagliere Mondiali nuoto 2025: Australia in fuga, Italia subito d’argento!: Da domenica 27 luglio a domenica 3 agosto si terranno a Singapore i Mondiali senior 2025 di nuoto in corsia: saranno 43 i titoli da… https Vai su X

Medagliere Mondiali sport acquatici Singapore 2025: Italia seconda per numero di podi, Cina al comando; Mondiali nuoto, argento Italia nei 4x100!; Italia ancora a podio nella staffetta 4x100! Argento con nuovo record nazionale.

Mondiali di nuoto, le finali in diretta: Ceccon e Martinenghi a caccia di medaglie, l’Italia cerca il primo oro - La diretta di oggi, 28 luglio, degli italiani impegnati nelle finali dei campionati del mondo di nuoto a Singapore ... Lo riporta fanpage.it

Medagliere Mondiali nuoto 2025: Australia in fuga, Italia subito d’argento! - Da domenica 27 luglio a domenica 3 agosto si terranno a Singapore i Mondiali senior 2025 di nuoto in corsia: saranno 43 i titoli da assegnare, 21 per genere ed uno misto. Riporta informazione.it