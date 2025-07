Maxi-sequestro della Guardia di Finanza | smantellata in Puglia una delle più grandi fabbriche clandestine di sigarette in Europa

ABBONATI A DAYITALIANEWS Operazione coordinata dalla Procura Europea. Palermo, 28 luglio. La Guardia di Finanza di Palermo, su incarico della Procura Europea (EPPO) – Ufficio di Palermo, ha portato a termine una delle piĂą rilevanti operazioni a livello continentale contro la produzione illegale di tabacchi lavorati. Scoperto opificio clandestino a Stornara (FG). Nel corso dell’operazione, eseguita con il supporto delle Fiamme Gialle di Foggia e Bari, è stato individuato un enorme stabilimento industriale a Stornara (FG), utilizzato per la produzione su larga scala di sigarette di contrabbando. All’interno della struttura, dotata di tecnologie all’avanguardia e attrezzature di ultima generazione, è stato stimato un valore complessivo di oltre 1,3 milioni di euro. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Maxi-sequestro della Guardia di Finanza: smantellata in Puglia una delle piĂą grandi fabbriche clandestine di sigarette in Europa

In questa notizia si parla di: guardia - finanza - maxi - sequestro

Controlli della Guardia di Finanza, scoperti 13 lavoratori in nero - Tarantini Time Quotidiano Negli ultimi giorni le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Taranto, nell’ambito dell’attività di controllo economico del territorio, hanno individuato 13 lavoratori “in nero”.

Perquisizioni e sequestri della Guardia di finanza: coinvolti anche studi legali e strutture sanitarie - BRINDISI – Perquisizioni e sequestri in corso tra Brindisi e Taranto da parte dei militari Guardia di finanza nell’ambito di un’inchiesta coordinata dalla procura della Repubblica di Brindisi, riguardante reati che si riferiscono a frodi o falsificazioni.

Elicotteri e motovedette in azione sul Lago di Como: quando e come vedere la maxi esercitazione della guardia di finanza - Martedì 13 maggio 2025, a partire dalle ore 10, le acque del Lago di Como antistanti il lungolago di Cernobbio saranno teatro della grande esercitazione aeronavale congiunta “Lago di Como 2025”.

Sono i contorni della seconda fase di una maxi inchiesta condotta dalla Dda di Firenze, con un sequestro preventivo eseguito ieri dalla Guardia di Finanza e dal Servizio centrale investigazione criminalitĂ organizzata (Scico), nei confronti di una serie di indag Vai su Facebook

Falsi crediti per crescita imprese, maxi sequestro da 97 milioni. Notificato dalla Guardia di Finanza di Napoli a due societĂ #ANSA Vai su X

Maxi frode fiscale fra Toscana e Campania, sequestri in corso per oltre 11 milioni di euro; Firenze. Maxi sequestro della Guardia di Finanza per 11 milioni di euro; False fatture e maxi sequestro da 3 milioni: 13 societĂ nel mirino della finanza e 32 indagati.

Maxi sequestro a un imprenditore. Immobili, auto di lusso e società. Vent’anni di attività illecita - Operazione antimafia della Guardia di finanza ha portato a smascherare un maceratese che sulla carta risultava nullatenente. Si legge su msn.com

Crediti d’imposta falsi per 200 milioni, maxi sequestro della Guardia di Finanza - Una maxi frode fiscale è stata scoperta e bloccata dai Finanzieri del Comando Provinciale di Varese. Segnala msn.com