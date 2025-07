Maxi rogo sul litorale | in azione vigili del fuoco e protezione civile

Oltre 5  ettari di vegetazione sono quelli inghiottiti dalle fiamme che sono divampate nel pomeriggio di ieri (27 luglio) a Castel Volturno in localitĂ Baia Verde.L'incendio presumibilmente partito da sterpaglie, complice il vento si è propagato velocemente distruggendo ogni cosa. Le fiamme si. 🔗 Leggi su Casertanews.it

