Maurizio Cocco assolto dopo 3 anni in carcere in Costa d’Avorio il legale accusa | Nessun aiuto dal governo

In Costa d'Avorio l'ingegnere Maurizio Cocco è stato assolto in via definitiva: era stato accusato prima di narcotraffico e poi di frode fiscale. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Maurizio Cocco assolto dopo 3 anni in carcere in Costa d’Avorio, il legale accusa: "Nessun aiuto dal governo"

Detenuto in Costa D'Avorio da tre anni: scarcerato Maurizio Cocco - Una notizia che la città di Fiuggi e i fiuggini aspettavano ormai da tre anni: Maurizio Cocco è stato rilasciato.

Libero Maurizio Cocco, era stato arrestato nel 2022 in Costa d’Avorio - (Adnkronos) – E’ stato rilasciato oggi l’italiano Maurizio Cocco, arrestato in Costa d’Avorio nel giugno 2022 e condannato, nel maggio 2024, a ventiquattro mesi di reclusione per frode fiscale e associazione a delinquere e al pagamento di un’ammenda di circa 60 mila euro.

Maurizio Cocco scarcerato in Costa d’Avorio: l’ambasciata italiana ha pagato la cauzione - L'italiano era detenuto dal 2022. Dopo due anni e una condanna per frode fiscale, oggi è stato rilasciato grazie all'intervento dell’ambasciata d'Italia ad Abidjan

Maurizio Cocco assolto dopo tre anni di carcere in Costa d’Avorio, l’avvocato Mario Cicchetti: “È innocente, nessun aiuto dal Governo” Vai su X

Costa d'Avorio, Maurizio Cocco assolto in Appello: «Ha passato tre anni in carcere da innocente» - Oggi (lunedì 28 luglio), la Corte d’Appello di Abidjan, capitale della ... Come scrive msn.com

Maurizio Cocco assolto anche dall'accusa di frode fiscale - Nell'udienza d'appello di questa mattina è stato accolto il ricorso contro l'unica accusa che era rimasta in piedi per l'ingegnere detenuto per oltre tre anni nel carcere di Abijian in Costa d'Avorio ... Si legge su ciociariaoggi.it