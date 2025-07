Mattia Bellucci si ritira nel terzo set contro Gaston a Toronto il francese al secondo turno

Mattia Bellucci si ritira nel corso del suo match di primo turno al Masters 1000 di Toronto contro il francese Hugo Gaston. Sul punteggio di 6-3 4-6 0-2 e 0-30, sul proprio servizio, l’italiano si arrende a quelli che sono apparsi a tutti dei crampi emersi nel corso del primo game del terzo set, che gli hanno fondamentalmente impedito di continuare ad armi pari. Il transalpino, dunque, sarĂ l’avversario di Andrey Rublev al secondo turno. Pronti via, e c’è subito il break di Bellucci, che parte decisamente carico e, sul 2-0, pesca una risposta vincente di rovescio lungolinea che gli vale un 30-40. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Mattia Bellucci si ritira nel terzo set contro Gaston a Toronto, il francese al secondo turno

Bellucci si arrende con Pedro Martinez ed esce al primo turno degli Internazionali d’Italia - Si ferma subito la corsa di Mattia Bellucci agli Internazionali d’Italia. Nell’incontro valevole per il primo turno del torneo ATP di Roma lo spagnolo Pedro Martinez batte, in un’ora e trentatré minuti, il giocatore italiano 6-4 6-2 e si qualifica per il secondo turno contro il polacco Hubert Hurkacz.

Wimbledon, oggi Bellucci e Darderi nel terzo turno: orari e come vederli in tv - (Adnkronos) – Mattia Bellucci e Luciano Darderi in campo oggi, 4 luglio 2025, per il terzo turno del singolare maschile di Wimbledon, in 2 match trasmessi in diretta tv e streaming.

Mattia Bellucci liquida Halys in due set e avanza al secondo turno sull’erba di Eastbourne - Dopo aver collezionato tre sconfitte consecutive all’inizio della stagione su erba, Mattia Bellucci comincia a ritrovare buone sensazioni su questa superficie e centra la terza vittoria di fila nel giro di tre giorni travolgendo l’ostico francese Quentin Halys e approdando al secondo turno dell’ ATP 250 di Eastbourne 2025, ultimo torneo di preparazione in vista di Wimbledon.

