Matteo Ricci imbarazzo in diretta | Licia Ronzulli lo inchioda

I campioni olimpici di scaricabarile (e di imbarazzo) in diretta. La puntata è quella del «che c’entro io», ai limiti del grottesco. Anzi, oltre i confini della realtà . Matteo Ricci, ospite in collegamento di L’aria che tira su La7, si difende goffamente riguardo all’inchiesta che lo vede indagato a Pesaro nell’affaire Affidopoli e alla fine, forse, è l’avversaria Licia Ronzulli a regalare una carezza all’ex sindaco, oggi europarlamentare del Pd e candidato governatore del centrosinistra alle elezioni regionali delle Marche a settembre. «Benvenuto nel club, ha tutta la mia solidarietà . Prova sulla sua pelle cosa vuol dire ricevere un avviso di garanzia sul nulla», commenta in studio senatrice di Forza Italia e vicepresidente di Palazzo Madama. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Matteo Ricci, imbarazzo in diretta: Licia Ronzulli lo inchioda

Il Pd di Falconara intitola la propria sede a David Sassoli. Matteo Ricci: «Servono gli Stati Uniti d'Europa» - FALCONARA MARITTIMA – In occasione della Giornata dell’Europa di ieri, venerdì 9 maggio, il circolo del Partito Democratico di Falconara Marittima ha intitolato ufficialmente la propria sede a David Sassoli, già presidente del Parlamento europeo, ex giornalista e figura di riferimento del.

Il Movimento 5 Stelle e i suoi alleati parlano chiaro a Matteo Ricci: «Serve discontinuità con il passato» - ANCONA – Ancora avvisi. Ancora voglia di parlare di un programma condiviso. Stop a passerelle e quant’altro, parlare forte e chiaro su ciò che si vuole fare in tema ambientale e sanitario, garantendo una piena discontinuità con chi ha già governato la Regione Marche negli ultimi decenni.

Matteo Ricci indagato per corruzione: «Mi sono fidato dei miei dirigenti». E adesso che succede? - PESARO L?avviso di garanzia per corruzione nell?ambito dell?inchiesta sul caso affidi piomba come uno tsunami sul Ricci on the beach che il candidato del centrosinistra alla Regione.

Matteo Ricci: «Sono indagato». Il puzzle regionali si complica - E questa volta precipita direttamente sul campo elettorale delle regionali d'autunno. Riporta ilmanifesto.it

Matteo Ricci indagato, compaiono i manifesti: evento annullato - Che non fosse un banale temporale estivo, passeggero e insignificante, era apparso chiaro dal primo minuto. Si legge su iltempo.it