Matteo Ricci dimissioni? Fregato dal Pd ecco le carte

Matteo Ricci è in stato confusionale. C'è da capirlo. Si sognava governatore delle Marche con vista su Roma e la scalata alla segreteria, dove Elly Schlein traballa sempre piĂą, e si trova invece a giocarsi una buona fetta di futuro politico mercoledì prossimo davanti ai pm che lo stanno indagando per concorso in corruzione. La paura è che i magistrati non abbiano messo tutto nelle carte uscite finora, che lo accusano di «aver compiuto o fatto compiere ai suoi dirigenti atti contrari ai propri doveri d'ufficio, in violazione degli obblighi di trasparenza, imparzialitĂ e buon funzionamento della pubblica amministrazione».

